Aachen - The Man Who spielen im Dumont

Konzertübersicht: Blues im Domkeller

Donnerstag, 30. November: Sandfort & Day, 20 Uhr, Guinness House, Neupforte 6 (Cover).

Freitag, 1. Dezember: Slime + support: Wegbier, ab 19.30 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Punk). Big Bandits, 20 Uhr, Klangbrücke, Altes Kurhaus, Kurhausstraße 2 (Musik von Roger Cicero). The World according to Skoob (TWATS), ab 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (One-man-Rock’n’Roll-Show).

Samstag, 2. Dezember: Money Boy & Hustensaft Jüngling, ab 19 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26, (Rap). Ferocious Duck, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Roverpremiere: Progressive Metal). The Man Who, 20 Uhr, Dumont, Zollern-straße 41 (CD-Release: Pop). Erik Fastén, 20 Uhr, Raststätte, Lothringerstraße 23 (Singer/Songwriter). The Hoo, 21 Uhr, Hotel Europa, Südstraße 54 (Electro Funk).

Sonntag, 3. Dezember: Alexander Schimmeroth, 20.30 Uhr, Dumont, Zollernstraße 41 (Jazz).

Montag, 4. Dezember: Blues Delivery, 20 Uhr, Domkeller, Hof 1 (Blues). Aachen Big Band, 20.30 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Weihnachtskonzert: Big Band, Swing).

Mittwoch, 6. Dezember: He Joe‘s Live Soireé mit Dieter Kaspari, ab 19 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Öcher Blues). Birth of Joy, ab 20 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Im Rahmen von „Komma vom Sofa“: Rock’n’Roll). Hollywoodfun Down-stairs & The Lost Tapes, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Post Punk, Noise Punk, Alternative Noise). Heinz im Sinn, 20 Uhr, Raststätte, Lothringerstraße 23 („Jahr & Amen“).