Technischer Defekt? Wasserschaden im Aquis Plaza

Aachen.

Einige Hundert Liter Wasser haben sich bereits in der Nacht zu Sonntag über die Waren eines Geschäfts im Einkaufszentrum Aquis Plaza ergossen. Wie das Centermanagement erst am Dienstag mitteilte, löste in der Decke von „Zara Home“ im Erdgeschoss ein Sprinkler aus und verteilte bis zum Eintreffen der Feuerwehr rund 150 Liter Wasser pro Minute in dem Ladenlokal – das entspricht etwa einer Badewannenfüllung pro Minute.