Aachen.

Es gibt einen starken Fachkräftebedarf in Aachen und der Region, der in Zukunft, so befürchten die Experten in der Agentur für Arbeiten Aachen-Düren, noch sehr viel heftiger und bedrohlicher werden könnte. Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsforscher sehen diese Gefahr für einige Berufsgruppen in der ganzen Bundesrepublik.