Aachen.

10.45 Uhr, Hauptbahnhof: So langsam wird es eng an der Hackländerstraße. Hellelfenbein ist am Mittwochvormittag die bestimmende Farbe auf dem Bahnhofsvorplatz. 50 bis 70 Taxifahrer, so schätzt die Polizei, haben sich mit ihren Fahrzeugen kurz vor Start der Protestfahrt durch die Innenstadt zusammengerottet.