Aachen - Taxifahrer kritisiert Knöllchenpraxis: Wilhelmstraße wird als Ziel gestrichen

Aachen.

Heinz Nütten möchte nicht mehr in die Wilhelmstraße fahren. Was im Normalfall nicht so ungewöhnlich ist. Man muss nicht in die Wilhelmstraße fahren, wenn man nicht muss. Nur: Eigentlich müsste Nütten zwischenzeitlich auch in die Wilhelmstraße fahren. Nütten ist nämlich Taxifahrer.