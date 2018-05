Taxifahrer protestieren in Aachen

Aachen. Ungewöhnliches Bild in der Aachener City: Dutzende Taxis fahren in Schritttempo durch die Stadt und protestieren damit auf ihre eigene Art gegen die Billig-Konkurrenz durch Mietwagen-Zentralen, denen sie unfaire Methoden vorwerfen.

Von 11 bis 13 Uhr soll die ungewöhnliche Kolonnenfahrt andauern, die vom Hauptbahnhof über Wilhelmstraße, Kaiserplatz, Blondelstraße, Kurhausstraße, Seilgraben, Templergraben, Karlsgraben, Löhergraben und Alexianergraben bis zum Friedrich-Wilhelm-Platz führt.

„Kasse ist leer, Schnauze ist voll“, lautet einer der Protestslogans. Die Taxi-Unternehmen werfen den Mietwagen-Zentralen vor, dass sie sich nicht an die Vorschriften halten und damit niedrigere Preise anbieten können. Die Taxifahrer und ihre Unternehmen fordern mehr Kontrollen und strengere Sanktionen gegen die unliebsame Konkurrenz. Mit ihrem Protestzug wollen sie klarmachen, dass sie die Verstöße nicht hinnehmen.

Beispielsweise dürfen Taxis Fahrgäste am Straßenrand aufnehmen, wie es an Bahnhöfen üblich ist. Mietwagen dürfen das jedoch nur, wenn sie vorher ausdrücklich bestellt wurden. Im Vorfeld gab es zudem Kritik, dass Mietwagen in Bereichen unterwegs sind, für die sie nicht zugelassen wurden - etwa aus der äußeren Städteregion in die Stadt Aachen fahren.

Die Einnahmen der Taxifahrer seien in den vergangenen zehn Jahren um durchschnittlich 30 Prozent gesunken, während die Betriebskosten immer weiter steigen, warten die Taxiunternehmen, die insgesamt rund 185 Taxis in Aachen gemeldet haben und in der Aachener Autodroschkenvereinigung (AAV) organisiert sind.