Aachen. Mehrere Tausend Haushalte sind am Sonntagabend von 17.34 bis 18.19 Uhr ohne Strom gewesen. Der Grund für den Ausfall ist laut Angaben von Eva Wußing, Sprecherin der Stawag, bislang noch unklar. Fest stehe nur, dass die Störung vom Umspannwerk an der Minoritenstraße ausging.

„Vereinfacht gesagt konnte der Strom durch eine Art Umleitung wieder in Gang gesetzt werden“, sagte Wußing auf Anfrage. Betroffen waren die Anwohner am Seilgraben, an der Martin- und Bergstraße, Ludwigs- und Nizzaallee sowie an der Rütscher Straße