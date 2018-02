Tanzworkshop vor dem Aktionstag

Am Samstag, 10. Februar, findet um 14 Uhr in der Bleiberger Fabrik ein kostenloser Tanzworkshop mit der Choreografin Lazara Grettet Saez Alfonso statt, um den weltweit einheitlichen Tanz zum Aktionstag von „One Billion Rising“ am 14. Februar einzustudieren.