„Tanz trifft Lyrik“: Sprache und Ballett wagen in der Bank die Liaison

Aachen. Hospize sind auch heutzutage noch Orte, an die wohl viele Menschen in der Gesellschaft nicht gerne denken, dabei gehört der Tod zum Leben eines jeden Menschen dazu. Hospize tragen einen wesentlichen Teil dazu bei, das Sterben und den Tod erträglicher zu machen, für die schwer kranken Gäste und ihre Angehörigen.

Förderverein ist auf Spenden angewiesen Unterstützen kann man den Verein und damit das Hospiz jederzeit mit einer Spende. Unter dem Kennwort „Tanz trifft Lyrik“ können Beträge auf das Spendenkonto bei der Aachener Bank eG, IBAN DE16390601800654065423 gespendet werden.

Diese so wichtigen Einrichtungen finanzieren sich in Deutschland zu 95 Prozenten aus Beiträgen der Krankenkasse, aber fünf Prozent müssen die Hospize selbst erwirtschaften. Das bedeutet schon mal einen Betrag von über 60.000 Euro. Vereine wie der „Freundeskreis Hospiz am Iterbach“ greifen den Einrichtungen unter die Arme und unterstützten mit Konzerten, Veranstaltungen und Spendenaufrufen.

Aus diesem Anlass veranstaltet der Freundeskreis am Mittwoch, 15. November, um 19 Uhr einen Kulturabend im Foyer der Aachener Bank in der Theaterstraße. „Tanz trifft Lyrik, und dann noch in einer Bank“, sagt Jens Ulrich Meyer, Vorstandsmitglied der Aachener Bank. Kathrin Liedke und Carla Brettschneider, Leiterinnen der Tanzwerkstatt Brettschneider, und Mona Creutzer, Schauspielerin des Theater K, präsentierten gemeinsam Tänze und Lyrik aus verschiedenen Jahrhunderten. Klassisches Ballett, Modern Dance und experimenteller Tanz verbinden sich mit Gedichten von Marcus Aurelius, Christian Morgenstern und vielen mehr.

„Es ist kein unabhängiges Nebeneinanderstehen“, so Carla Brettschneider. Sprache und Tanz sind Ausdrucksformen menschlicher Kommunikation – und lassen sich in nahezu allen menschlichen Kulturen finden. Die Kombination von Lyrik und Tanz bietet sich also schon aus soziologischen Gründen an. Ungefähr 30 Tänzerinnen und Tänzer können bis zu 200 Zuschauer begeistern.

Sitzplätze wird es direkt um die geplante stilisierte Bühne geben als auch auf der Empore. Es soll nicht der Eindruck entstehen, Lyrik und Tanz würden nur Beiwerk sein. Das Programm ist eigens für diesen Abend entwickelt worden. Brettschneider plant auch, kurze Einblicke in die Tanzgeschichte zu geben, so dass das Publikum die einzelnen Tänze besser einordnen kann. „Ich finde die Flexibilität des Hauses ganz großartig“, lobt Brettschneider die Zusammenarbeit mit der Bank.

Schließlich haben zwar schon verschiedene Ausstellungen und sogar Konzerte in den Räumlichkeiten stattgefunden, Garderoben zum Umziehen seien aber bisher noch nicht benötigt worden. Doch die Logistik funktioniert, da sind sich die Verantwortlichen einig. Thomas Oedenhoven und Franz-Heinz Flohr vom Freundeskreis hoffen auf viele Zuschauer. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, um Anmeldung wird unter Telefon 02408/9265178 gebeten. Im Anschluss wird die Möglichkeit zum Spenden gegeben.