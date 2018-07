Aachen - Talsperren haben trotz hohen Wasserverbrauchs noch reichlich Wasser

Wasserspektakel an der Rurtalsperre

Ein ebenso spektakuläres wie seltenes Wasserschauspiel bietet der WVER am kommenden Samstag, 28. Juli. Anlässlich des 80. Geburtstags der Rurtalsperre Schwammenauel werden an diesem Tag mehrmals die Grundablässe der Talsperre geöffnet. Dann schießen bis zu 15.000 Liter Wasser pro Sekunde in einer gewaltigen Wasserfontäne in das unterhalb des Rursees

gelegene Staubecken Heimbach. In der Regel ist dieses Spektakel für die Öffentlichkeit nicht zu sehen. Die Grundablässe werden nur zu Wartungszwecken vorgenommen oder wenn die Talsperre wegen zu hoher Füllstände entlastet werden muss, was aber extrem selten vorkommt. Geöffnet werden die beiden Grundablassverschlüsse um 11, 12.30, 14 und 15.30 Uhr.

Zum Schieberhaus gelangt man zu Fuß entlang des Wegs vom

Jugendstilkraftwerk in Heimbach-Hasenfeld oder von der

Dammkrone über einen treppenreichen Betriebsweg gegenüber

der Anlegestelle der Rurseeschifffahrt. Außerdem steht ein kostenloser Shuttle-Bus zur Verfügung, zwischen dem Info-Häuschen auf dem großen Seehof-Parkplatz und dem Schieberhaus pendelt.

www.wver.de