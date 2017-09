Aachen.

In einem echten Bagger hat Jakob noch nie gesessen. Also lauschte der 14-Jährige ganz aufmerksam der Erklärung des Experten, um bloß nichts falsch zu machen. Seine Aufgabe: Mithilfe des Steuerknüppels kleine Entchen aus einem Teich „retten“. Dafür musste er einen am Baggerarm herunterbaumelnden Magneten über einem der Tierchen platzieren.