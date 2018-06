Aachen - „Tag der offenen Gartentür“ zwischen Blüten und Blättern

Aachen. Lichterketten, Kerzen oder Strahler: Die Möglichkeiten, einen Garten auch nachts im rechten Licht erscheinen zu lassen, sind vielfältig, und sicher wird für jeden der Gärten, die am heutigen Samstag, 23. Juni, in der Nacht ihre Pforten öffnen, eine ganz individuelle Lösung gefunden. Marcus Löhrer, Galerie Frutti delle Arte, jedenfalls weiß schon, wie er es anstellen wird.

Rund 700 Kerzen wollen er und sein Kompagnon Ibrahim Alawad gemeinsam mit den Besuchern anzünden, um den kleinen Hinterhof-Garten und die Galerie an der Viktoriastraße 24 so auszuleuchten, dass alles in einem verwunschenen Licht erscheint. Sein Garten zählt zu denen, die am Samstag auch nach Einbruch der Dunkelheit noch besucht werden können (von 21 bis 1 Uhr).

Seit zwölf Jahren schon öffnen Gartenbesitzer am „Tag der offenen Gartentür“ ihre Gärten und lassen Besucher einen Blick auf ihre Beete, Bäume und Pflanzen werfen.

„Es muss nicht unbedingt der durchgestylte, perfekte Garten ohne Unkraut sein“, heißt es auf der Webseite, die für diesen Tag wirbt. Auch ein pfiffig gestalteter Vorgarten, ein kleiner Hinterhof oder ein bienenfreundlicher Wildgarten werden demnach sehr gern besucht. Und so liefert die Seite eine Liste all der Gärten, die am Wochenende Besucher empfangen. Und dabei öffnen einige Gärten ihren Pforten auch Samstagnacht.

So empfängt Familie Habeney am Samstag von 22 bis 1 Uhr Besucher, und dann am Sonntag noch einmal von 11 bis 18 Uhr. Ihr Garten erstreckt sich über eine Fläche von über 1000 Quadratmetern und ist eine Überraschung für jeden, der ihn betritt. Denn wer vermutet hinter dem Haus Johanniterstraße 26 schon eine so große, grüne Oase, die Platz bietet für einen Wirtschaftsgarten, ein Treibhaus, unzählige Beete, Sträucher, Blumenrabatten und alte Bäume. Bewirtschaftet wird der Garten von Joachim Habeney und seiner Frau sowie einem Nachbarn, der gelegentlich hilft. Dass dieses Grundstück jede Menge Arbeit mit sich bringt, muss Habeney nicht eigens betonen.

Der Garten wurde vor rund 20 Jahren auf dem Dach eines Parkhauses eingerichtet, und liefert den Habeneys heute Gemüse und Obst für den eigenen Verzehr. Und den Überschuss bieten sie mittwochs gegen eine kleine Spende der Nachbarschaft an. Das Geld kommt dann der Aktion „1000 Gärten für Afrika“ zugute. Und die Jungen und Mädchen aus dem benachbarten Kindergarten kommen regelmäßig zu Besuch, um hier Gemüsearten und Pflanzen kennenzulernen.

Mit Fackeln wird der „Garten der Sinne“ des Vinzenzheims in Burtscheid, Kalverbenden 91, illuminiert. Hier können die Besucher unter anderem duftende Pflanzen und kunstvolle Objekte auf sich wirken lassen. Geöffnet ist er Samstagnacht bei schönem Wetter von 22 bis 23.30 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr.

Nur Samstagnacht (von 22 bis 1 Uhr) kann der Mariengarten von Cornelia Kleine-Kraiss an der Rathausstraße 50 in Laurensberg besucht werden. Azaleen, Rhododendren und Hortensien sorgen hier für eine wahre Blütenpracht. Und wer mag, nutzt einen der gemütlichen Sitzplätze und lässt seinen Blick über Aachen schweifen. Ob Brand, Hangeweiher (Schrebergartenkolonie) Laurensberg oder das Zentrum: Überall in Aachen gibt es Gärten, die besucht werden können. Und auch Baesweiler oder Stolberg sind mit von der Partie.