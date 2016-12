Tafel erinnert nun an Friedrich Wilhelm Hackländer

Aachen. „Friedrich Wilhelm Hackländer war ein geschätzter Schriftsteller seiner Zeit“, führte Hackländer-Spezialist Kurt Jünger aus, bevor die Gendenktafel für den in Burtscheid geborenen Schriftsteller an der Hauptstraße am dortigen Spielplatz enthüllt wurde.

Gelebt hat Hackländer vom 1. November 1816 bis zum 6. Juli 1877. Fast genau zu seinem 200. Geburtstag soll die Gedenktafel erneut an den Burtscheider erinnern. Und so habe er es sich auch schon zu Lebzeiten gewünscht, meinte Uwe Reuters, Vorsitzender der Burtscheider Heimatfreunde.

Der Verein hatte die Initiative ergriffen, um erneut an Hackländer und sein Leben zu erinnern. Mit Unterstützung der Stadt Aachen und der Sparkassenfiliale am Burtscheider Markt gaben die Heimatfreunde die neue Tafel in Auftrag. Sie ist aus schwedischem Vulkanstein, nennt neben dem Namen des Schriftstellers sein Geburts- und Todesdatum, und darunter steht geschrieben „Initiative des Burtscheider Heimatvereins“. „Seien Sie nicht enttäuscht, wenn die Schrift noch ein bisschen dunkel ist“, sagte Reuters. Sie werde im Laufe der Zeit noch heller werden.

„Herzlichen Dank, dass Sie das in die Wege geleitet haben“, meinte Oberbürgermeister Marcel Philipp nach der Enthüllung der Gedenktafel und verwies auf das Verwaltungsgebäude an der Hackländerstraße. Es sei aber sinnvoll, gerade an dem Ort, an dem Persönlichkeiten gelebt und gewirkt hätten, an sie zu erinnern. Zwar wurde das Geburtshaus Hackländers an der heutigen Hauptstraße im Krieg zerstört, aber in unmittelbarer Nähe soll die Gedenktafel nun an ihn erinnern. Und wie es dort zu Hackländers Zeiten ausgesehen hatte, zeigten die Burtscheider Heimatfreunde eindrucksvoll mit alten Fotos. Auch ein Porträt des Schriftstellers war dabei.

Die Eltern starben früh

Friedrich Wilhelm Hackländer wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, nachdem seine Eltern früh gestorben waren. Da er beruflich nirgends wirklich Fuß fassen konnte, begann er, seine Erlebnisse aufzuschreiben. Typisch war nach Angaben der Heimatfreunde seine realistische und humorvolle Art. Besonders erwähnenswerte Bücher sind demnach unter anderem der Roman „Handel und Wandel“ aus dem Jahr 1850 und die vier Bände des „Europäisches Sklavenlebens“ aus dem Jahr 1854.

Schon 1840 war Hackländer nach Stuttgart umgesiedelt, wo er heiratete. Dort wurde er Hofrat, Sekretär und Reisebegleiter des württembergischen Kronprinzen Karl. In den folgenden Jahren reiste er viel, war Kriegsberichterstatter in Italien, und 1860 wurde er sogar vom österreichischen Kaiser in den erblichen Adelsstand erhoben.

Die Burtscheider Heimatfreunde verfügen über viele seiner Veröffentlichungen. Nach der Enthüllung der Gedenktafel sprach der evangelische Pfarrer Redmer Studemund abschließend ein Segenswort. Mit Blick auf die unruhige Weltlage und das nahende Weihnachten sagte er: „Gesegnet sind die, die auf Liebe statt auf Hass setzen.“