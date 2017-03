Täter scheitert zwei Mal im Aquis Plaza

Aachen. Als besonders hartnäckig erwies sich ein 49-jähriger Mann, der am Samstag im Aquis Plaza zunächst mit einem vorgehaltenen Küchenmesser zwei Mitarbeiterinnen bedrohte, um Bargeld zu erpressen.

Nachdem dies misslang, tauchte er am späten Nachmittag erneut auf und versuchte sich an einem Diebstahl von Elektronikartikeln in einem anderen Geschäft. Dabei wurde er ertappt und festgenommen.

Nach Polizeiangaben betrat der Täter um 16.10 Uhr das erste Geschäft und forderte zwei angestellte Frauen im Kassenbereich auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Dabei bedrohte er sie mit einem Messer. Nachdem diese anfingen zu schreien, suchte der Täter das Weite. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte die Szene mitbekommen und versuchte noch den Täter zu schnappen. Der war aber zu schnell und konnte entkommen.

Angegriffen und bespuckt

Wenig später, gegen 18.10 Uhr, fiel dem Angestellten des Sicherheitsdienstes der Täter wieder ins Auge. Diesmal war er dabei, Elektronikartikel in einem anderen Geschäft zu entwenden. Er konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Durchsuchung wurden neben dem Küchenmesser auch Drogen gefunden. Auf dem Weg zur Wache beschimpfte er die Beamten, griff sie körperlich an und bespuckte sie sogar. Dabei prahlte er damit, unter mehreren übertragbaren Erkrankungen zu leiden. Er drohte sogar damit, sich vor dem Spucken die Lippe blutig zu beißen.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung, versuchtem Diebstahls, Besitz von Betäubungsmitteln und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.