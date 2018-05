Konzertübersicht: Big-Band-Sound im Franz

Donnerstag, 31. Mai: James Place, 20 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Techno, Experimental, Minimal).

Freitag, 1. Juni: The World according to Skoob (TWATS), 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (One-Man-Rock’n’Roll-Show).

Samstag, 2. Juni: Schlagsaiten Quantett, 20.30 Uhr, Egmont, Pontstraße 1-3 (Gipsy, Swing).

Montag, 4. Juni: Being As An Ocean, ab 19.30 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Melodic Hardrock). Aachen Big Band, 20.30 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Big Band, Jazz).

Mittwoch, 6. Juni: Magic Wands, ab 20 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Dream Pop). He Joee_SSRqs Live Soireé, zu Gast „Der Lange Meikel“, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Musik-Comedy).