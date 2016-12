Sylvesterlauf: Läufer können ihre Sammlung fortsetzen

Aachen. Das Wetter scheint mitzuspielen: Kalt und trocken soll es sein, wenn am Samstag, 31. Dezember, der 39. Aachener Sylvesterlauf über die innenstädtische Bühne geht. Das hoffen zumindest die Veranstalter vom Deutschen Leichtathletik-Club (DLC) Aachen.

Wo gelaufen wird, kann nicht gefahren werden: Zahlreiche Straßensperrungen Aufgrund des Sylvesterlaufs müssen am Samstag, 31. Dezember, zwischen 13.30 und 17 Uhr zahlreiche Straßen gesperrt werden oder sind erheblich beeinträchtigt. Betroffen sind insbesondere Jakob­straße (zwischen Paulusstraße und Markt), Annuntiatenbach, Augustinerbach und Neupforte, Trichtergasse, Paulusstraße sowie Judengasse. Auf dem Seilgraben ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, weil eine Fahrspur gesperrt wird, er ist jedoch in beiden Richtungen befahrbar. Einige Straßen dürfen nur durch Anwohner befahren werden. Die Parkhäuser Seilgraben und Mostardstraße (Rathaus) sind während des Laufs nur eingeschränkt erreichbar, lediglich während der Laufpausen ist eine Zu- oder Ausfahrt möglich. Die Ein- und Ausfahrt zum Parkhaus Büchel erfolgt über den Holzgraben auf die Peterstraße. Die Einbahnstraßenregelung der Königstraße wird aufgehoben. Zudem gibt es zahlreiche Halteverbote. Die Aseag-Buslinie 4 fährt wird über Karlsgraben, Templergraben, Hirschgraben und Seilgraben umgeleitet. Die Haltestellen Paulusstraße, Judengasse und Kármán-Auditorium entfallen. Autofahrer werden gebeten, in dem Zeitraum den Bereich zu umfahren. Laufteilnehmern wird empfohlen, mit öffentliches Verkehrsmitteln anzureisen.

„Das könnte klappen“, blickt auch Karin Feldmann vom Organisationsteam zwei Tage vor dem Start optimistisch auf die Wetterkarte. „Die Kulisse vor dem Aachener Rathaus ist einmalig und die Stimmung unter Teilnehmern und Zuschauern ebenfalls traditionell toll“, schwärmt die erfahrene Leichtathletin, wenn dann noch das Wetter mitspielt, dann dürfte auch die maximal zugelassene Teilnehmerzahl erreicht werden, hofft Karin Feldmann. Diesmal sollen es – analog zum Jahr – 2016 Läuferinnen und Läufer sein, die sich von Start und Ziel auf dem Markt auf den Rundkurs durch die Altstadt machen.

„Der 4,8 Kilometerlauf wird ausgebucht sein“, schätzt Karin Erdmann. 976 Startplätze waren Mittwochmittag bereits vergeben, mit den restlichen Anmeldungen rechnete sie noch im Laufe des Mittwochs. „Für diesen Lauf werden keine Nachmeldungen mehr möglich sein.“ Beim Hauptlauf über 10,3 Kilometer und beim Schülerlauf über 1,9 Kilometer sei aber noch Luft. Anmeldungen für diese Strecken seien nach wie vor online unter sylvesterlauf.dlc-aachen.de möglich, oder auch am Veranstaltungstag im Tönnchen rechts vom Treppenaufgang zum Rathaus. Dort können die Teilnehmer am Freitag, 30. Dezember, von 14 bis 18.30 Uhr oder am Samstag, 31. Dezember, ab 10 Uhr auch ihre Startnummern abholen.

Dank neuer Sponsoren kann der DLC in diesem Jahr übrigens eine alte Tradition aufleben lassen, es gibt nämlich wieder ein T-Shirt für die Starter. „2015 war das leider nicht möglich.“ Damals habe es einen Rucksack gegeben, „aber viele Stammgäste wollten ihre Sammlung von T-Shirts fortsetzen“, sagt Feldmann. Und das können sie jetzt auch.

Was die Teilnehmer aber nicht mitbringen sollten, sind Kopfhörer. „Wir bitten dringend darum, nicht mit Kopfhörern zu laufen. Auf der Strecke könnte es eng werden“, begründet sie, „mit Stöpseln im Ohr bekommt man aber nicht mit, wenn schnellere Läufer zum Überrunden ansetzen.“