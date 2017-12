Aachen.

Der Countdown läuft. Und zwar in Echtzeit. Denn auf der Homepage des Aachener Sylvesterlaufes tickt eine Uhr fröhlich die Zeit bis zum Start des traditionellen sportlichen Jahresausklangs in Aachen am 31. Dezember herunter. Für den Hauptverantwortlichen des veranstaltenden DLC Aachen, Dennis Joswig, bedeutet das: „Es wird langsam ernst.“