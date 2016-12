„Sweet Soul Music Revue“: Ein Abend mit Aretha, James und Ray

Aachen. Kurz vor Silvester denken viele Menschen gewiss schon an das neue Jahr, das vor ihnen liegt und viele fragen sich, was es ihnen denn bringen wird. Wer sich davon gerne einmal ein paar Stunden ablenken möchte, der kann am morgigen Freitagabend, 30. Dezember, im Eurogress auf eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit der 1950er und 60er Jahre gehen.

Konzertübersicht: Ruhiger Start ins neue Jahr Donnerstag, 29. Dezember: Take Two, 20 Uhr, Guinness House, Neupforte 6 (Cover). Freitag, 30. Dezember: Long Way Home / Katso Sauma / Unexceptional, 19.30 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (akustischer Poesiealbumspunk, Alternative Rock). Sweet Soul Music Revue, 20 Uhr, Eurogress, Monheimsallee 48 (Hommage an die großen Soul-Legenden). Montag, 2. Dezember: Muze Jazz Orchestra + Special Guest: Steven de Bruyn, 20.30 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Bigband). Dienstag, 3. Januar: Michalke & Friends, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Jazz). Mittwoch, 4. Januar: Ich & Mein Ego, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Rock, Pop).

„Sweet Soul Music Revue“ heißt die Show, mit der die Größen der Soulmusik gewürdigt werden sollen. Sie ist eine Hommage an Musiker und Gruppen wie Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Sam Cooke, The Four Tops und The Temptations, deren Songs in der Show von verschiedenen Sängerinnen und Sängern dargeboten werden. Wobei das Wort „dargeboten“ im Grunde eine Untertreibung ist, rein stimmlich könnte man auch glauben, James Brown, Aretha Franklin oder The Temptations stünden wahrhaftig auf der Bühne.

Zum nahezu perfekten Klangbild trägt selbstverständlich auch die Revue-Band bei: Neun erstklassige Musiker sorgen mit vierstimmigem Bläsersatz, groovender Rhythmusgruppe und Hammondorgel für den richtigen Sound. Und der hat es in sich, in der Musik steckt ein enormes Maß an Leidenschaft und Rhythmus.

Durch den Abend führen wird der Schauspieler und Entertainer Ron Williams, dem es nach eigener Aussage eine „Herzensangelegenheit“ war, Teil der Show zu sein und dabei den großen Ray Charles zu verkörpern. Erfahrung genug dafür hat er, seit 2005 spielt er den „Hohepriesters des Souls“ auch in dem Musical „Ray Charles – The Genius of Soul“. Außerdem gewährt er während seiner Moderationen auch Einblicke in die Geschichte und die Geschichten des Souls, die oft geprägt sind von den schwierigen Bedingungen, unter denen die meist farbigen Künstler in den USA der 1950er und 60er Jahren zu leiden hatten.

Abgerundet wird die „Sweet Soul Music Revue“ von drei Backgroundsängerinnen und vier Tänzerinnen, die man für eine große Revue einfach braucht.

Wer selbst in die Soul-Welt eintauchen möchte, der sollte morgen Abend um 20 Uhr im Eurogress sein. Eintrittskarten gibt‘s beim Kundenservice des Medienhauses Zeitungsverlag Aachen am Elisenbrunnen oder im Verlagsgebäude, Dresdener Straße 3.