Premiere am

Sonntag, 8. Januar

„Gemeinsam einsam“ hat am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr in der Aula des RWTH-Hauptgebäudes, Templergraben 55, Premiere.

Ein kleines Kontingent an Karten ist noch zu haben. Interessenten sollten sich bis Freitag, 6. Januar, per E-Mail an museumspaedagogik@mail-aachen.de oder unter Telefon 0241/4324915 anmelden.

Zwei weitere Filmabende am 20. und 26. Januar um 19 Uhr in der Nadelfabrik sind mit anschließendem Publikumsgespräch geplant. Auch dafür ist eine Anmeldung erforderlich.