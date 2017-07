Gute Neuigkeiten aus dem Tierpark: Am Sonntag gab es Nachwuchs bei den Kapuzineräffchen. Insgesamt leben nun 16 von ihnen an der Oberen Drimbornstraße. Bei guten Lebenverhältnissen ist Nachwuchs bei Kapuzineräffchen zwar gar nicht so ungewöhnlich, trotzdem ist die Freude natürlich riesig.