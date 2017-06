Suermondt-Ludwig-Museum: „Der verlorene Sohn“ ist wieder da

Aachen. „Der verlorene Sohn ist zurück – nach 75 Jahren“, sagt Peter van den Brink und blickt stolz auf die „Blumen in einer Wanli-Vase“. Der Direktor des Suermondt-Ludwig-Museums meint damit ein 36,6 mal 27,7 Zentimeter großes Blumenporträt von Balthasar van der Ast, das im Zweiten Weltkrieg von Aachen nach Meißen in Sachsen ausgelagert und dort schließlich gestohlen wurde.

Nun ist es wieder in Aachen, van den Brink hat es persönlich in New York abgeholt, wo es zuletzt bei Kunstliebhabern an der Wand hing. Das Blumenstillleben gilt als eines der bedeutendsten Werke des niederländischen Künstlers van der Ast und hat einen Marktwert von über vier Millionen Euro.

Außerdem hat es eine äußerst bewegte Geschichte hinter sich, ging nach dem Diebstahl durch viele Hände, war in Kanada, den USA, den Niederlanden und gelangte schließlich über Umwege wieder in die Vereinigten Staaten. Jahrelang war man davon ausgegangen, dass es dieses Werk ein zweites Mal gab und in Aachen das Original noch irgendwo zu finden sei.

Der Kunstgutachter Fred G. Meijer vom niederländischen Institut für Kunstgeschichte (RKD) fand jedoch heraus, dass es dieses Werk nur einmal gibt. Für einen Finderlohn von 400.000 Dollar konnte van den Brink das gute Stück zurückerwerben. Die Stadt beteiligte sich mit 40.000 Euro, der Rest wurde mit Fördergeldern, unter anderem vom Kultusministerium NRW, bezahlt.