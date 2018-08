Aachen.

Viel Gemüse, wenig Zucker und kaum Fertigprodukte mit künstlichen Zusatzstoffen: Wer sich so ernährt, tut etwas für seine Gesundheit. Man kann die gesundheitsbewusste Ernährung aber gefährlich auf die Spitze treiben und so nach und nach in eine Essstörung abgleiten. Auch die Suchthilfe Aachen hat seit Jahren mit diesem Phänomen zu tun.