Aachen.

Es ist eine klar strukturierte Sprache, die einem Regelwerk folgt: Die „Leichte Sprache“ will unterschiedlichen Zielgruppen einen Zugang zu wichtigen Inhalten verschaffen. Denn laut Andrea Heyer-Schmitz und Marlies Janhsen vom Büro für „Leichte Sprache“ sind nur 60 Prozent der Bevölkerung in der Lage, Standardtexte in der deutschen Sprache wirklich zu verstehen.