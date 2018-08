Recyclinghöfe wegendes Feuers geschlossen

Wegen des Großfeuers und der damit verbundenen starken Rauchentwicklung hat die Stadt am Montagmittag die städtischen Recyclinghöfe an der Kellershau­straße und Camp Pirotte für den Rest des Tages geschlossen.

Weitere Auswirkungen ergeben sich in dem Recyclingbetrieb, in dem das Großfeuer am Montag ausgebrochen war. Denn dort sind bislang auch die vom Aachener Stadtbetrieb gesammelten Elektrogroßgeräte aus Sperrgutterminen angeliefert worden. Der Stadtbetrieb konnte nun eine Zwischenlösung organisieren, um gesammelten Elektroschrott abzustellen, sodass alle bisher vereinbarten Termine der Bürgerinnen und Bürger für die Abholung von Elektrogroßgeräten weiterhin bestehen bleiben.

Eine Selbstanlieferung von Elektrogroßgeräten ist derzeit in Aachen nicht möglich. Der Aachener Stadtbetrieb weist auch noch einmal darauf hin, dass Elektrogroßgeräte an den Recyclinghöfen nicht angenommen werden können. Kostenlose Abholtermine können in den Bezirksämtern, online im Bürgerportal oder telefonisch unter Tel. 0241/432-18666 vereinbart werden.