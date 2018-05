Schulen in Stadt und Städteregion können das Stück buchen

Die öffentliche Premiere von „Schwestern“ ist am Samstag, 16. Juni, 15 Uhr, auf der Bühne der Waldorfschule, Anton-Kurze-Allee 10. Danach gibt es dort noch zwei weitere öffentliche Aufführungen: am Samstag, 23. Juni, 16 Uhr, und Sonntag, 24. Juni, 15 Uhr, ebenfalls um 15 Uhr in der Waldorfschule. Empfohlen wird das Stück für Kinder von acht bis 13 Jahre.

Karten zum Preis von vier Euro für Kinder und acht Euro für Erwachsene können bestellt werden unter 0151/57937563 oder per E-Mail an phosphor-theater@mail.de. Für Kurzentschlossene gibt es eine Tageskasse.

Das Zwei-Personen-Stück dauert etwa eine Stunde, anschließend gibt es jeweils eine Nachbesprechung. „Da können die Kinder dann alles fragen und alles sagen“, sagt Maria Pirch.

„Diesseits“ stellt Material zur Vor- und Nachbereitung des Themas im Unterricht zur Verfügung. Schulen in der Städteregion können „Schwestern“ über die Bildungszugabe buchen. Erster Buchungszeitraum ist vom 18. Juni bis 6. Juli. Das Phosphor-Theater ist mobil unterwegs, die freie Theatertruppe tritt in den Schulen auf. Infos zur Bildungszugabe gibt es unter Telefon 0241/5198-4335, E-Mail ines.heuschkel@staedteregion-aachen.de.

Lehrerinnen und Lehrer, die das Stück für ihre Schule buchen wollen, können kostenlos eine Aufführung besuchen, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Anmeldung per E-Mail an phosphor-theater@mail.de.

„Phosphor“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Lichtträger“. Das Phosphor-Theater ist eine freischaffende professionelle Theatergruppe aus Aachen, die seit 2013 Theateraufführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene veranstaltet. „Wir bringen Menschen und Geschichten ohne viel Brimborium auf die Bühnen, weil wir der Vorstellungskraft unserer Zuschauer, besonders der der Kleinen, vertrauen und sie bewusst mit einbeziehen möchten“, sagt Regisseur Raphael Fachner.