Aachen - Studierendenwerk weitet Öffnungszeiten der Mensa aus

Aachen. Ab kommendem Wintersemester dürfen die Aachener Studierenden auch zum Abendessen in die Mensa: Das Studierendenwerk verlängert die Öffnungszeiten seiner Hauptmensa am Pontwall und der Mensa an der Eupener Straße.

Grund für diese Maßnahme ist laut Studierendenwerk die steigende Zahl der Studierenden, die sich auch in den Mensen niederschlage: Demnach gab allein die Mensa Academica am Pontwall 2017 mehr als eine Million Mahlzeiten aus. Für gewöhnlich kehren dort täglich bis zu 6000 Studierende und Beschäftigte ein, die meisten von ihnen in einem Zeitfenster zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr.

Nun sollen neue Betriebszeiten für Entlastung sorgen: Die Mensa Eupener Straße am FH-Campus wird das Betriebsende ab kommendem Wintersemester auf 18 Uhr ausweiten, die Mensa Academica von 18 Uhr auf 20.30 Uhr. „Damit reagieren wir insbesondere auf den Wunsch der vielen Studierenden, die die Mensa auch für das Abendessen nutzen möchten. Ziel ist es aber auch, den Hauptbetrieb am Mittag zu entzerren – das kommt allen Gästen zugute“, begründet Dirk Reitz, Geschäftsführer des Studierendenwerks, die Entscheidung.

Der Verwaltungsrat einigte sich zunächst auf ein Probejahr für zwei Mensen, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Um den erhöhten Personalaufwand zu kompensieren, sollen alle Mensen, Cafeterien und Kaffeebars des Studierendenwerks freitags sowie an Werktagen vor Feiertagen bereits um 15 Uhr schließen. Zudem bleiben ab 2019 die Einrichtungen an Brückentagen geschlossen.

In der Mensa Academica starten die neuen Öffnungszeiten am 8. Oktober. In der Eupener Straße beginnt der verlängerte Betrieb bereits am 24. September zum Semesterbeginn der FH Aachen.