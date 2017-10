Aachen.

Immer mehr Studierende entscheiden sich vor Abschluss ihres Studiums für eine eigene kleine Familie. Doch der Alltag läuft nicht immer rund: Das nächste Referat steht an, die Klausuren nahen und die Kinderbetreuung will organisiert sein. Was zu tun ist, wenn zum Beispiel ein Kinder über Nacht krank wird, aber am nächsten Morgen eine wichtige Prüfung ansteht, darüber informiert jetzt eine neue Internetseite der Stadt Aachen in Zusammenarbeit mit den Hochschulen.