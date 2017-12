Aachen - Studentenverein kämpft gegen Blutkrebs

Aachen. Alle 15 Minuten erkrankt ein Mensch an Blutkrebs. Viele der Betroffenen brauchen eine Stammzellspende um zu überleben. Aber nur jeder siebte Patient findet einen passenden Spender.

Deshalb organisiert der gemeinnützige Studentenverein Aias Aachen gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) am Donnerstag, 14. Dezember, eine Typisierungsaktion im Sparkassenforum im Super C der RWTH, Templergraben 57. Zwischen 10 und 19 Uhr können sich alle gesunden Menschen zwischen 17 und 60 Jahren als Stammzellenspender registrieren lassen.

Aias Aachen setzt sich seit 2015 an der RWTH und in Aachen für die Aufklärung über Blutkrebs und die Registrierung von potenziellen Stammzellspendern ein, um die Chance, einen passenden Stammzellspender zu finden zu erhöhen. Der Verein ist an 26 Hochschulen bundesweit vertreten und konnte schon mehr als 26.000 potenzielle Spender registrieren, von denen 86 bereits gespendet haben.