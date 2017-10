„Stricken gegen die Kälte“ braucht Wolle

Aachen. Am kommenden Donnerstag, 26. Oktober, 10 bis 17 Uhr, findet in der Citykirche, Großkölnstraße, die sechste Wollsammelaktion statt.

Zum sechsten Mal wird Wolle gesammelt für das Strickcafé „Stricken gegen die Kälte“ der Save-me-Kampagne. Wöchentlich treffen sich dort Frauen, um für Angehörige, Unterstützerinnen und Unterstützer von geflüchteten Menschen zu stricken, die diese Sachen dann in den Herkunftsländern verteilen.

Bei der diesjährigen Aktion wird für Flüchtlinge in der Türkei gesammelt. Die Türkei hat im Jahr 2015 weltweit die meisten Flüchtlinge aufgenommen, unter ihnen drei Millionen Menschen aus Syrien. Durch persönliche Kontakte in die Türkei wird nach Angaben der Organisatoren gewährleistet, dass die Hilfsgüter in die richtigen Hände kommen.

Nicht nur Wolle wird gesammelt, die Spender werden auch um Unterschriften gebeten. Interessierte können sich über die aktuelle Situation in der Türkei informieren und Solidaritätsbriefe für Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler in türkischer Haft unterzeichnen.

Eine „Strickerin“ wird von ihrer Reise nach Bulgarien berichten, wo sie Strick-Spenden an Roma verteilt hat.