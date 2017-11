Aachen.

Als die neue NRW-Ministerin für Heimat und Kommunales, Ina Scharrenbach, ihre Vorstellungsrede am Freitagabend bei der Aachener CDU beendet hatte, kam Spannung in den Kreisparteitag der Aachener CDU im Saalbau Kommer. Der Fall „Demmer/Thönnissen“ hing im Raum, und sicher in den den Köpfen der 115 stimmberechtigten Delegierten.