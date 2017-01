Aachen.

Hamza Z. (31) wird einer Tat beschuldigt, die er am 30. Mai 2016 in der Richtericher Flüchtlingsunterkunft Roermonder Straße 615 begangen haben soll. Vor der 8. Großen Strafkammer am Aachener Landgericht wurden ihm in der Anklageschrift erhebliche Vergehen vorgeworfen, die von räuberischer Erpressung und Körperverletzung mittels eines Messers bis zum Widerstand gegen Vollzugsbeamte reichen.