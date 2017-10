Aachen.

Die Polizei rückte am Dienstagvormittag mit einem Großaufgebot vor der Agentur für Arbeit an: Gefahndet wurde nach einem 18-jährigen Insassen der Jugendvollzugsanstalt in Heinsberg. Der junge Mann, der wegen Diebstahls seit Februar 2016 dort in Haft war, hat nach Auskunft des stellvertretenden Anstaltsleiters Franz-Josef Bischofs einen Termin im Gebäude zur Flucht genutzt.