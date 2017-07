Straffälligenhilfe kommt auch den Opfern zugute Von: Rolf Hohl

Letzte Aktualisierung: 11. Juli 2017, 12:49 Uhr

Aachen. Wie es um einen Staat bestellt ist, so schrieb der russische Schriftsteller Lew Tolstoi einmal im 19. Jahrhundert, erfahre man am ehesten, wenn man sich dessen Gefängnisse von innen ansehe. Mindestens ebenso wichtig wie die Bedingungen in den Haftanstalten ist aus Sicht der Betroffenen jedoch die Zeit danach.