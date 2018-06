Aachen - Stiller Protest auf dem Markt: die Botschaft zählt

Aachen.

Die Proteste auf dem Markt in Aachen waren still. Rund 30 Demonstranten der Deutschen Umwelthilfe, von Greenpeace, dem Verkehrs Club Deutschland (VCD) und Vertreter einiger Fraktionen waren vor Ort, um für ein Dieselverbot in Aachen zu protestieren. Ein Wort verloren sie nicht, der Protest war still, da die Botschaft für sich stehe, wie einige Demonstranten sagten.