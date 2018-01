Sternsinger bringen der Lokalredaktion Gottes Segen

Mit einem regelrechten Großaufgebot sind am Freitag die Sternsinger der Gemeinden St. Apollonia und St. Severin Eilendorf sowie von St. Barbara Rothe Erde in die Lokalredaktion geströmt, um den „Nachrichten“ den Segen „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) zu bringen und ein Schildchen mit der Aufschrift „20C+M+B+18“ an die Redaktionstür zu heften.