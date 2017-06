Aachen.

Jahrzehnte lang wurden bei Romanelli Pizzen, Carpaccio, Saltimbocca und andere Feinheiten der italienischen Küche im Restaurant an der Schillerstraße serviert. Doch die Kunden blieben am Ende weg, das Lokal in der Nähe des Alten Klinikums machte dicht. Neues Leben haucht dem Restaurant unter dem Namen „Twentyfive Steakclub“ nun Aachens Sterne-Koch Christof Lang („La Bécasse“) ein.