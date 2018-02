Aachen - Statt Pappnasen gibt es im Rover gute Musik satt an Karneval

Aachen.

Es hat schon seit einigen Jahren Tradition, dass das Wild Rover an den Karnevalstagen allen Antikarnevalisten eine Zufluchtsstätte bietet – garantiert pappnasen- und konfettifrei, dafür aber mit viel guter Musik. Daran ändert sich auch in dieser Session nichts, und mit The Mighty Sleepwalkers und den Ups’n’Downs kommen zwei richtige Kracher ins Wild Rover.