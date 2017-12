Aachen.

Eine Sprache lernen, die notwendigen Behördengänge erledigen und einen Job finden ist das eine. Freundschaften schließen, ein privates, soziales Netzwerk aufbauen und sich in einer neuen Stadt zuhause fühlen, etwas anderes. Ahmad Abdulhai aus Syrien, der seit Oktober 2015 in Deutschland ist, weiß das – und ist auch heute noch sehr froh darüber, dass er vor etwas über einem Jahr die Initiatoren von „Start with a Friend“ Aachen (Englisch für: Beginne mit einem Freund) kennengelernt hat.