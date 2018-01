Aachen.

War der Neustart gleich ein Fehlstart? Seit Montag gelten sie ganz offiziell, die E-Tickets für Abo-Kunden in den Bussen der Aseag. Schon im Vorfeld gab es mit dem neuen Fahrkartensystem für den öffentlichen Personennahverkehr in Aachen und Umland haufenweise Schwierigkeiten und ungeklärte Fragen. Und auch am Montag lief nicht alles glatt.