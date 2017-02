Starkes Ergebnis: Fast eine Million Übernachtungen

Aachen. Aachens Aufwärtstrend setzt sich fort: 2016 hat die Stadt mit knapp einer Million Übernachtungen das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt. Die amtliche Beherbergungsstatistik des Landesbetriebs Information und Technik NRW weist in der Stadt Aachen für 2016 insgesamt 988.665 Übernachtungen aus.

Bei den Ankünften gibt es sogar einen neuen Rekord: Mit 511.268 Ankünften in den Aachener Unterkunftsbetrieben wurde sogar das überaus erfolgreiche Karlsjahr 2014 getoppt.

Die besten Ergebnisse erzielten laut der Statistik die Aachener Hotelbetriebe: Sie verzeichneten 5,4 Prozent mehr Ankünfte (464150) mit 3,5 Prozent mehr Übernachtungen (775382). Sicherlich hat dazu auch das im Mai 2016 neu eröffnete Innside by Mélia Aachen in der Sandkaulstraße mit 158 Zimmern beigetragen.

Nicht berücksichtigt sind in der Statistik alle Unterkunftsbetriebe mit neun oder weniger Betten. Hierzu gehören in der Stadt Aachen insbesondere die Privatvermieter. Laut Eigenangabe von aibnb gab es im Jahr 2016 alleine über dieses Portal 35.000 Übernachtungen in Aachen im privaten Sektor. Hinzu kommen außerdem die so genannten „Sofatouristen“ – also die Besucher Aachens, die bei Familie oder Freunden übernachten und somit nicht durch die amtliche Statistik erfasst werden.