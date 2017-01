Starker Schneefall: Müllabfuhr stellt Dienst ein

Aachen. Wegen der Schneefälle hat die Müllabfuhr in Aachen am Freitag teilweise den Betrieb eingestellt. Einige Touren seien abgebrochen worden, teilte der Stadtbetrieb mit, weil vor allem kleine Straßen im südlichen Stadtgebiet für die Fahrzeuge nicht passierbar waren. In der Innenstadt kam es zudem zu einem kurzen Stromausfall.

Video Wintereinbruch sorgt nur in der Eifel für Chaos Bildergalerie Sturmtief „Egon”: Zwischen Winterlandschaft und Verkehrschaos Links Mehr zum Thema

Das Risiko von Unfällen für die Müllabfuhr sei zu groß, hieß es. Der Stadtbetrieb will versuchen, die nun abgebrochenen Touren am Montag zu Ende zu bringen. Sollte das nicht gelingen, könnten betroffene Bürger, deren Müll am Freitag nicht abgeholt wurde, beim nächsten regulären Leerungstag einen normalen Sack mit den zusätzlich angefallenen Müll neben ihre Tonne stellen. Der werde dann mitgenommen.

Gegen 12.30 Uhr kam es in Teilen der Innenstadt und des Nord-/Ostviertels für etwa fünf Minuten zu einem Stromausfall. Nach derzeitigem Stand war die Ursache eine Störung im Umspannwerk Minoritenstraße. Die Störung ist inzwischen wieder behoben.

Während der Schulbetrieb in den innerstädtischen Schulen laut Angaben des städtischen Presseamtes weitestgehend normal verlief, konnte am Inda-Gymnasium in Kornelimünster von einem „normalen Schulablauf“ keine Rede sein. Laut Schulleiter Arthur Bierganz sind „viel weniger Schüler in der Schule angekommen, als sonst“. Die Lehrer wären fast vollzählig – wenn auch verspätet – vor Ort gewesen. Dennoch habe er die Schüler in Absprache mit der Bezirksregierung Köln nach der sechsten Stunde nach Hause geschickt. „Es ist besser, wenn der Nachmittagsunterricht ausfällt, da für den Nachmittag wieder Schnefälle gemeldet sind“, so Bierganz.

Die Schule hatte auf ihrer Webseite bereits am frühen Morgen des Freitags auf eine mögliche „Schnee-Problematik“ hingeweisen. „Es liegt daher im Ermessen der Eltern, ob die Schülerinnen und Schüler heute zur Schule kommen oder nicht“, stand dort geschrieben.