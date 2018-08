Aachen - Städteregionsratswahl: AfD nominiert Matzerath

Aachen. Auf einer Mitgliederversammlung der beiden Kreisverbände Kreis Aachen und Stadt Aachen hat die Alternative für Deutschland (AfD) am Donnerstag, 30. August, Markus Matzerath als ihren Kandidaten für die Städteregionsratswahl am 4. November gewählt.

Mehr zum Thema

Das hat der AfD-Verband Kreis Aachen auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt. „Ich habe für dieses Amt kandidiert und mir wurde von 90 Prozent der anwesenden Mitglieder aus den zwei Kreisverbänden Kreis Aachen und Stadt Aachen ihr Vertrauen ausgesprochen“, schreibt Matzerath, der im Vorstand des Kreisverbands und Stadtverordeneter in Alsdorf ist, bei Facebook.

Er verspreche, dass der „normale Bürger“ im Vordergrund stehe. In der kommenden Woche will die AfD in den Wahlkampf einsteigen, heißt es weiter.