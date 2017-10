Städtepartnerschaft: Südkoreanische Delegation bald zu Besuch in Aachen

Aachen/Ansan. Von der südkoreanischen Halbinsel ins Dreiländereck: Nachdem eine 20-köpfige Delegation des Business Network Aachen vor einigen Wochen eine mehrtägige Reise nach Ansan in Südkorea unternommen hat (Foto), erfolgt schon bald der Gegenbesuch aus der Stadt südwestlich der südkoreanischen Hauptstadt Seoul.

„Der Oberbürgemeister aus Ansan wird im November mit einer Delegation nach Aachen kommen“, berichtet Ahmethicri Agirman vom Business Network Aachen (BNA, im Bild ganz links) den „Nachrichten“. Neben Gesprächen mit Geschäftspartnern steht dann natürlich auch ein Kennenlernen der Stadt Aachen auf dem Programm.

Ziel dieser Besuche ist aus Sicht des Business Networks unter anderem die stärkere Vernetzung von Unternehmen. Auch für das kommende Jahr erwartet das BNA internationalen Besuch: So wird im September 2018 ein großer Empfang im Krönungssaal stattfinden für alle Unternehmen sowie politischen Vertreter, die die Mitglieder des BNA bereits in der Türkei, in Israel und in Südkorea besucht haben.