Städtepartnerschaft mit Reims: Der 50. Geburtstag wird groß gefeiert

Aachen. Den 50. Geburtstag feiert man für gewöhnlich gerne etwas größer als „normale“ Jahrestage. Das ist bei einer Stadtädtepartnerschaft nicht anders als bei Max Mustermann oder Mütterchen Mü.

Und so findet anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft Aachen-Reims findet am kommenden Samstag, 28. Januar, um 12 Uhr im Krönungssaal des Aachener Rathauses eine offizielle Feierstunde statt.

Oberbürgermeister Marcel Philipp wird die Gäste am Samstagmittag im Krönungssaal begrüßen und wie sein Reimser Amtskollege Arnaud Robinet eine Ansprache halten. Es folgt die Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Aachen sowie die Unterzeichnung der Erneuerung des Städtepartnerschaftsvertrages. Catherine Delot, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees auf französischer Seite und ihr deutscher Kollege Georg Schmidt werden im Anschluss den Erneuerungsvertrag in Deutsch und Französisch vorlesen.

Die Musik der Feierstunde kommt vom Ensemble Vocal d’Enfants du Conservatoire de Reims unter Leitung von Yves Weeger sowie vom Mädchenchor am Aachener Dom unter Leitung von Marco Fühner. Die beiden Chöre singen unter anderem Werke von Felix-Mendelssohn–Bartholdy, Oscar Peterson, Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven.

Beide Klangkörper läuten bereits tags zuvor am Freitag, 27. Januar, die Jubiläumsfeierlichkeiten mit einem Konzert in der Citykirche ein. Ab 19 Uhr werden dort Werke von unter anderem Brahms, Bach und Mendelssohn-Bartholdy zu hören sein. Interessierte Aachenerinnen und Aachener sind zur Feierstunde im Rathaus und zum Konzert in der Citykirche St. Nikolaus herzlich willkommen. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

Der offizielle Städtepartnerschaftsvertrag zwischen Aachen und Reims wurde am 28. Januar 1967 in Aachen anlässlich des Karlsfestes durch den Reimser Bürgermeister Jean Taittinger und den Aachener Oberbürgermeister Hermann Heusch unterzeichnet. Dies war Abschluss einer längeren Entwicklung und Ausdruck einer europäischen Hoffnung.

Bereits im Juli 1962 waren Bundeskanzler Konrad Adenauer und General de Gaulle in Reims zusammen getroffen, um die Versöhnung der beiden Völker zu besiegeln. Im Anschluss kam es aufgrund vieler Gemeinsamkeiten der beiden Städte, beides sind Krönungs-, Bischofs- und Universitätsstädte, zu Kontakten zwischen Aachen und Reims. Zum Teil verfügen beide Städte auch über eine gemeinsame Geschichte – beispielsweise wurde der Frankenkönig Ludwig, Sohn Kaiser Karls, in Aachen gekrönt und in Reims geweiht.

Oberbürgermeister Hermann Heusch sprach 1967 anlässlich der Feierlichkeiten zur Städtepartnerschaft im Krönungssaal seine Hoffnungen, die mit dem Ereignis verbunden waren, klar aus: „Was wir wollen, ist, dass aus dieser großen Zahl der Reimser und Aachener Bürger möglichst viele sich kennen und schätzen lernen, Freundschaften schließen von Mensch zu Mensch, von Familie zu Familie, dass ein Austausch von Erfahrungen auf allen Gebieten, wo dies nützlich sein kann, angebahnt wird, kurz gesagt, dass diese Verschwisterung auf eine möglichst breite Basis gestellt wird.“

Der Gegenbesuch einer Aachener Delegation mit Oberbürgermeister Marcel Philipp in der Partnerstadt an der Spitze findet Anfang April statt.