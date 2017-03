Städtepartnerschaft: Förderverein bietet Reise nach Kapstadt an

Aachen. Freundschaftliche Bande zwischen Aachen und Kapstadt gibt es bereits seit den 1990er-Jahren. Nun bietet der Förderverein dieser Städtepartnerschaft zum ersten Mal eine Reise nach Südafrika an, um vor Ort die Projekte und die touristischen Sehenswürdigkeiten zu besuchen.

1998 initiierte das Welthaus Aachen innerhalb der Bürgerbeteiligung zur Aachen Agenda 21 eine Nord-Süd-Partnerschaft in Südafrika mit dem Khayelitsha Education Resource and Information Centre, kurz: KERIC, einer Bildungs-Organisation in Khayelitsha.

Ein Jahr später stimmte der Rat der Stadt Aachen einer gemeinsamen Partnerschaft zu, und im Juni 2000 unterzeichneten die Städte Aachen und Tygerberg auf Anregung der Carl Duisberg Gesellschaft (jetzt InWEnt gGmbH) eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit – ein „Memorandum of Understanding“. „Seitdem die Agenda-21-Partnerschaft im vergangenen Jahr offiziell zur Städtepartnerschaft besiegelt wurde, haben wir immer mehr Anfragen aus der Bevölkerung nach einer Reise“, sagt Peter Blum vom Vorstandsteam des Fördervereins.

Vom 7. bis 14. November ist diese Reise nach Kapstadt nun geplant. Als kundiger Begleiter des Fördervereins der Partnerschaft ist Norbert Kuntz dabei, der von 2013 bis 2016 drei Jahre in Kapstadt gelebt und gearbeitet hat. Der Kostenpunkt für das Programm vor Ort inklusive Besichtigungen des Kaps der guten Hoffnung, des Tafelberges und zum Beispiel einer Pinguinkolonie liegt bei rund 1000 Euro (Einzelzimmerzuschlag circa 400 Euro).

Flüge werden extra gebucht. Im Fokus stehen der Kontakt mit den Menschen vor Ort und Projekte wie die Schulpartnerschaften in den Townships und zur Förderung der Landwirtschaft. Optional ist eine Verlängerung mit einer Tour über die Garden-Route durch die Nationalparks.

Es können zwischen mindestens sechs und maximal zehn Personen teilnehmen. Bei Interesse kann man sich per E-Mail bei Reisebegleiter Norbert Kuntz norbert.kuntz@gmx.de über Details informieren und anmelden.