Aachen/Reims.

Was für die Aachener die Inszenierung „Dom im Licht“ ist, erlebt man in der Partnerstadt Reims beim „Traum der Farben“ (Rêve de Couleurs). Die Ton- und Lichtshow, die die Fassade der Kathedrale von Reims in Szene setzt, findet von Juni bis September statt.