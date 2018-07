Aachen.

In der Turnhalle der Katholischen Grundschule Michaelsbergstraße geht es um die Zukunft des Sports. Die Offene Ganztagsschule (OGS) an der Burtscheider Grundschule wird vom Verein Betreute Grundschulen gestaltet. In einer gemeinsamen Petition hatten sich jüngst die freien Träger der OGS in der Städteregion an die Kommunen gewandt und eine „qualitative Verbesserung im Ganztag“ gefordert.