Stadtbetrieb: Jede Menge Drahtborsten verloren

Aachen. Wenn der Stadtbetrieb die städtischen Wege reinigt, freuen sich die Anwohner normalerweise. Am Driescher Hof war das Anfang der Woche anders.

Dort hatten Mitarbeiter des Stadtbetriebs nämlich den asphaltierten Fußweg entlang der Kleingartenanlage mit einer maschinellen Drahtbürste gereinigt „und dabei jede Menge Drahtborsten verloren“, wie eine Anwohnerin den „Nachrichten“ mitteilte. „Und der Mitarbeiter hat die Borsten einfach liegen lassen.“

Das sehe erstens nicht nur dreckig aus, sondern sei auch gefährlich. „Wie ich gehen auch viele andere Nachbarn mit ihren Hunden dort spazieren“, sagte sie, schließlich sei dort eigens eine Hundewiese angelegt. „Außerdem gibt es dort noch einen Kinderspielplatz. Nicht auszudenken, wenn ein Kind oder Tier sich an den spitzen Borsten verletzt.“

Kein Defekt

Der Stadtbetrieb bedauert diesen Vorfall. „In der Tat hat unsere Reinigungsmaschine einige Borsten verloren“, teilte Rita Klösges vom städtischen Presseamt mit. Zwar hätten die Mitarbeiter die Borsten sehr wohl aufgesammelt, dabei aber offenbar einige übersehen. Ein Defekt sei übrigens nicht für den Verlust der Drahtborsten verantwortlich gewesen, so Klösges. „Das passiert beim Entfernen von Belägen auf den Wegen schon mal, wenn der Mitarbeiter besonders intensiv reinigt“, erklärte sie und kündigte zugleich an, dass der Stadtbetrieb am Freitag nochmals den Weg aufsuchen werden, um die übriggebliebenen Drahtborsten aufzusammeln.

Viele werden sie dort aber wohl nicht mehr finden, denn die Nachbarn und Nutzer des Weges haben bereits aufgeräumt.