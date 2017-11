Eurogress braucht Platz, weiß aber nichts von den neuen Kurhaus-Plänen

Für das Eurogress dürfte die Info, dass die künftige Nutzung des Neuen Kurhauses wieder offen ist, gerade recht kommen. Denn die Veranstaltungsstätte benötigt dringend mehr Platz. Die Auslastung ist laut Kristina Wulf, Geschäftsführerin des Eurogress, sehr gut. Aachen sei nach wie vor ein attraktiver Tagungs- und Kongressstandort. Also müsste man erweitern, um konkurrenzfähig zu bleiben und auch größere Veranstaltungen austragen zu können. Am besten gleich vor Ort an der Monheimsallee.

Passend dazu ergaben die Ergebnisse einer vom Eurogress und dem „aachen tourist service“ (ats) in Auftrag gegebenen Studie über den Tagungs- und Veranstaltungsmarkt in Aachen, dass größere Veranstaltungen durchaus in Aachen stattfinden könnten, wenn denn mehr Platz vorhanden wäre. Die Nachfrage sei jedenfalls da. Wulf wünscht sich, das Raumangebot im Eurogress um rund 1000 Plätze auf insgesamt dann 3000 zu erweitern.

Das Neue Kurhaus, das gleich nebenan liegt und den benötigten Platz bieten könnte, komme aber nicht in Frage. „Das Konzept für das Neue Kurhaus gibt es ja bereits. Daran wird sich nichts ändern“, sagte Wulf am Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz im Eurogress. „Es ist ein schwieriger Standort, was den Ausbau angeht“, ergänzte Sicking. Parallel dazu verkündete Oberbürgermeister Marcel Philipp jedoch, dass eben dieses Konzept auf Eis liegt.

Da man nun ohnehin erneut den Ausbau am Standort Eurogress prüfen wolle, ist möglicherweise auch das Neue Kurhaus wieder im Rennen.