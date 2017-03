Stadt will sich stärker um die Mensen kümmern Von: Margot Gasper

Letzte Aktualisierung: 13. März 2017, 21:02 Uhr

Aachen. Das ist ein ganz neues Rezept für die Mittagsverpflegung: Die Stadt Aachen will sich sehr viel stärker um den Mensabetrieb an den weiterführenden Schulen kümmern. Künftig sollen Dienstleistungskonzessionen an Caterer vergeben werden.